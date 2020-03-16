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"أمطار ورياح محملة بالأتربة".. الأرصاد توضح حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي غدا

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:11 م
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بوابة الفجر
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نفت الأرصاد الجوية ما تم تداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن البلاد ستتعرض لمنخفض جوي آخر غدا، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد أمطار ولكن ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، مع رياح محملة بالأتربة، بخلاف ما شاهدناه الخميس الماضي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة مع نشاط للرياح، وبرودة شديدة في ساعات النهار الأولي والساعات المتأخرة من الليل. 

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار ونصف إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 ونصف متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 18 

شبين الكوم 12 18

طنطا 12 18

دمنهور 12 17

الإسكندرية 14 17

بلطيم 15 17

مطروح 12 16

السلوم 10 17

سيوة 11 21

بورسعيد 15 18

دمياط 15 19

الزقازيق 13 18

الإسماعيلية 12 19

السويس 13 20

العريش 12 20 

رفح 11 19

رأس سدر 15 20 

نخل 10 19 

نويبع 18 23 

طابا 16 22 

كاترين 08 14

الطور 15 23 

شرم الشيخ 17 26 

الغردقة 18 27

مرسى علم 17 26

الفيوم 13 21

بنى سويف 12 21

المنيا 12 23

أسيوط 13 24

سوهاج 14 25

قنا 15 28

الأقصر 15 29 

أسوان 15 29 

أبوسمبل 15 30 

الوادى الجديد 15 29

شلاتين 21 29

ابو رماد 22 28 

حلايب 22 27

رأس حدربة 23 27
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