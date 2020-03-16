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الفتوى والتشريع: القرى الذكية لها حق بيع الأراضي بشرط إضافة الإيرادات

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى صحة قيام شركة تنمية وإدارة القرى الذكية ببيع مساحة "4000" متر مربع، لشركة آخرى للتصميم الفني.

واستندت الفتوى على أن النظام الأساسي لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية، تم تعديل المادة الثالثة والخاصة بنشاط الشركة بإضافة نشاط "الخدمات المتخصصة والبنية الأساسية، وتنمية المجتمعات العمرانية"، بما يتيح مجالات جديدة للشركة في ممارستها لنشاطها، وفقًا للقانون، إذ أن نشاط تنمية المجتمعات العمرانية يتيح لها بيع وتقسيم الأراضي، شريطة أن يكون هذا التصرف لشركات عاملة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يتم إضافة إيرادات بيع الأراضي الداخلة كحصة عينية في رأس مال الشركة إلى الإيرادات الرأسمالية للشركة لا إلى إيرادات النشاط التجاري.

وثبت لدى الفتوى تعاقد شركة تنمية وإدارة القرى الذكية مع شركة للتصميمات عام ٢٠٠٩، على بيع قطعة أرض من المساحة المخصصة لإنشاء مشروع القرية الذكية مساحتها 4000 متر مربع، وذلك بغرض إقامة مبنى إداري لنشاط الشركة، الذي يلزم أن يكون أحد الأنشطة المذكورة بلائحة النظام الأساسي لشركة القرية الذكية.

وبالفعل سداد الثمن وانتهاء البناء وتشغيله في غضون عام 2013، وقامت الشركة بإتمام البيع بتسجيل المساحة المباعة للمشتري، فمن ثم فإن تصرف شركة تنمية وإدارة القرى الذكية "القرية الذكية" ببيع مساحة (4000) متر للشركة، يتفق ونظامها الأساسي، على أن يتم إضافة إيرادات بيع الأراضي إلى الإيرادات الرأسمالية للشركة، لا إلى إيرادات النشاط التجاري، وهو ما قامت به الشركة بالفعل بزيادة رأس المال بما يزيد عن قيمة المساحة التي تم بيعها.

صدرت الفتوى ردًا على الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن إبداء الرأي القانوني فى قيام شركة تنمية وإدارة القرى الذكية بتقسيم وبيع الأراضي بما يتعارض مع نشاطها المنصوص عليه بنظامها الأساسي.

وقررت إدارة مجلس الدولة، تأجيل الجلسات بجميع محاكم المجلس لمدة أسبوعين، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار 206 لسنة 2020 بتأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إدارياً بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية اعتباراً من صباح اليوم الاثنين الموافق 16 مارس الجاري، وحتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري.
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