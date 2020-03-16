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5 نصائح من فيسبوك للشركات الصغيرة لمواجعة تداعيات كورونا الاقتصادية

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:07 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت فيسبوك اليوم طرح مركز موارد الأنشطة التجارية الصغيرة لدعم الشركات التي تأثرت أنشطتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 
 

ويوفر مركز موارد الأنشطة التجارية الصغيرة أيضاً وصولاً سهلاً إلى المعلومات الدقيقة حول (كوفيد-19) وموارد أخرى لإبقاء الشركات والأعمال التجارية والمجتمعات التي يخدمونها على إطلاع دائم على آخر المستجدات.


ويقدم هذا المركز توصيات وتدريبات مجانية لمساعدة الأعمال التجارية والشركات للبقاء على تواصل مع عملائهم واستمرار سريان أنشطتهم التجارية، وجاءت هذه التوصيات على النحو التالي:
  

المحافظة على السلامة والاطلاع على المستجدات 
اطلعوا على آخر المستجدات من خلال متابعة مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية الحكومية في بلدكم حتى تتمكنوا من التعامل سريعاً مع المتغيرات التي من الممكن أن تؤثر عليكم أو على عملائكم.
 

التواصل مع العملاء 
بادروا بمشاركة المعلومات المهمة مع عملائكم عبر البريد الإلكتروني، الموقع الإلكتروني، صفحة فيسبوك، انستجرام أو بالطريقة التي ترونها مناسبة للتواصل فيما بينكم.
 

إقامة الفعاليات عبر الإنترنت 
في حال قررتم تأجيل أو إلغاء فعاليات كنتم قد خططتم لها مسبقاً بسبب انتشار فيروس كورونا، فحاولوا التواصل مع عملائكم مباشرة عبر الهاتف ضمن ندوة إلكترونية، أو نظموا جلسات حوارية مباشرة باستخدام قنوات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستجرام.
 

إعداد خطة لخدمة العملاء
حتى تتمكنوا من التعامل سريعاً وبشفافية مع عملائكم خلال هذه الأوقات الصعبة، أعدوا إجاباتكم الخاصة بالأسئلة والاستفسارات المتوقعة.
 

إعداد قائمة تتضمن الأسئلة المتوقعة من العملاء 
أعدوا قائمة تتضمن الأسئلة المتكررة المتوقعة من العملاء على أن تتضمن الإجابات المزيد من التفاصيل والتطمينات قدر الإمكان.
 
 
 
 
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