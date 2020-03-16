فرنسا تفرض 1.1 مليار يورو غرامة على آبل بسبب سلوكها غير التنافسي

فرضت وكالة المنافسة الحكومية الفرنسية اليوم غرامة على شركة أبل بسبب سلوكها المناهض للمنافسة. وتم تغريم شركة آبل 1.1 مليار يورو ، بينما تمت معاقبة بائعي الجملة لشركة آبل، تيك داتا وإنجرام مايكرو، على التوالي مقابل 76.1 مليون يورو و 62.9 مليون يورو.





وقالت رئيسة هيئة المنافسة الفرنسية إيزابيل دي سيلفا في بيان: "أولاً، اتفقت شركة Apple وتاجر الجملة الخاص بها على عدم التنافس ومنع الموزعين من التنافس مع بعضهم البعض، وبالتالي تعقيم سوق الجملة لمنتجات Apple". "ثانيًا، لا يمكن أن يسمّى الموزعون المتميزون بالترويج أو تخفيض الأسعار بدون مخاطر، مما أدى إلى مواءمة أسعار البيع بالتجزئة بين موزعي Apple المدمجين والموزعين المستقلين المتميزين".





وعلقت شركة Apple على قرار هيئة المنافسة الفرنسية، قائلة: "إن القرار يتعلق بممارسات من أكثر من عقد من الزمان ويتجاهل ثلاثين سنة من السوابق القانونية التي تعتمد عليها جميع الشركات في فرنسا بأمر من شأنه أن يسبب فوضى للشركات في جميع الصناعات". “نحن نختلف معهم بشدة ونخطط للاستئناف. نحن فخورون للغاية بخدمة عملائنا الفرنسيين ونعتقد أنه يجب السماح لهم باختيار المنتج الذي يريدونه ، إما من خلال Apple Retail أو شبكتنا الكبيرة من البائعين في جميع أنحاء البلاد. "



