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6470 ألف حالة وفاة.. بالأرقام ضحايا كورونا حول العالم
الإثنين 16/مارس/2020 - 02:06 م
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يتزايد عدد ضحايا فيروس كورونا القاتل حول العالم، رغم الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من الفيروس، إذ بلغت الإصابات نحو 164837 ألف حالة، ووفاة 6470 ألف شخص، في 146 دولة، فهو بمثابة وباء عالمي يهدد البشرية.
إجمالي الإصابات والوفيات بكورونا
وكشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا، حتى اليوم الاثنين بلغت 164837 ألف حالة، ووفاة 6470 ألف شخص، في 146 دولة.
1000 إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا
وأعلنت السلطات في دولة إسبانيا، عن تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة، لتعلن الحكومة الإسبانية حالة من الطوارئ، وذلك جراء تفشى فيروس "كورونا".
وقبلها، أعلنت السلطات عن تسجيل 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 100 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
853 حالة وفاة في إيران
هذا وسجلت إيران، 129 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا والإجمالي 853، وأعلن عن رصد 1053 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
1500 إصابة في سويسرا
بينما أعلنت وزارة الصحة السويسرية، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث وصل إلى 14 حالة، بينما وصل عدد المصابين نحو 1500 حالة، حتى نهاية يوم أمس الأحد.
39 إصابة في قبرص
وأعلنت وزارة الصحة القبرصية، تسجيل 7 حالات مؤكدة جديدة لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 33 حالة، بينما تم الكشف عن 6 حالات أخرى في الجزء الذي تحتله تركيا من قبرص.
94 حالة في باكستان
أما باكستان، سجلت 41 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 94 حالة.
18 إصابة في تركيا
بينما رصدت تركيا، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 18.
126 إصابة في مصر
وفي مصر، سجل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 126 حالة من بينهم 26 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط، هما حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذي توفي الأحد الموافق 8 مارس.
111 إصابة في العراق
وسجل العراق، 111 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، حتى صباح اليوم الاثنين، لذا أعلنت فرض حظر تجوال؛ وذلك كإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
29 إصابة في المغرب
بينما كشفت وزارة الصحة المغربية، صباح اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" قد وصل إلى 29 حالة، بعدما كان 28 حالة أمس الأحد.
16 إصابة في الأردن
وفي الأردن، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 16 حالة، لذا أعلنت السلطات الأردنية، فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين من المطارات والمعابر الحدودية.
123 مصاب في الكويت
بينما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 123 حتى الآن.
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