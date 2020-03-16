6470 ألف حالة وفاة.. بالأرقام ضحايا كورونا حول العالم

يتزايد عدد ضحايا فيروس كورونا القاتل حول العالم، رغم الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من الفيروس، إذ بلغت الإصابات نحو 164837 ألف حالة، ووفاة 6470 ألف شخص، في 146 دولة، فهو بمثابة وباء عالمي يهدد البشرية.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا، حتى اليوم الاثنين بلغت 164837 ألف حالة، ووفاة 6470 ألف شخص، في 146 دولة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا، حتى اليوم الاثنين بلغت 164837 ألف حالة، ووفاة 6470 ألف شخص، في 146 دولة.

وأعلنت السلطات في دولة إسبانيا، عن تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة، لتعلن الحكومة الإسبانية حالة من الطوارئ، وذلك جراء تفشى فيروس "كورونا".





وقبلها، أعلنت السلطات عن تسجيل 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 100 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





853 حالة وفاة في إيران



