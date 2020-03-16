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فايلر يرفض الخضوع لفيروس كورونا ويطلب إستمرار التدريبات

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:23 م
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فايلر
فايلر
محمد الصو
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طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمرار تدريبات الفريق وعدم توقفها على خلفية إيقاف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء طلب فايلر، خلال جلسة جمعته مع مجلس الإدارة لرغبته في الحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية وعدم تأثرهم بالتواجد في منازلهم، مع وضع حلول للخروج الآمن من الوباء المستجد.

كما يعقد فايلر جلسة مع معاونيه بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لوضع تصور للمرحلة المقبلة في ظل الأحداث التي يمر بها العالم بسبب الوباء.

ويخوض الفريق تدريباته ظهر اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة بالرغم من توقف النشاط الرياضي في مصر بناءً على توصية من رئاسة الوزراء للحد من انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الرياضة المصرية أصدرت قرارًا بإيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
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