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"سعودي": رجائي عطية نقيبا للمحامين بفارق 9 آلاف صوت عن عاشور

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:00 م
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بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
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قال إبراهيم سعودي، المتحدث باسم قائمة الإصلاح النقابي، إن الوضع الحالي بشأن انتخابات النقابة مطمئن للغاية ولا يوجد أي داع للقلق بشأن تأخر النتيجة، موضحا: النتيجة جاهزة إلا أنه وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجهة المشرفة على الانتخابات، فلن يتم إعلان النتيجة الرسمية إلا بعد الاطلاع على جميع محاضر الفرز، وعدم الاكتفاء بالفاكسات.

وأشار إبراهيم في بيان له: "هذه العملية تم الاتفاق عليها لتعطي مزيدا من التأكيد والضمانات على عدم التزوير، في ظل إمكانية تزوير بعض نتائج اللجان".

وعلق رجائي عطية: فاز في انتخابات نقابة المحامين بفارق حوالي 9 آلاف صوت وفق رصد غرفة العمليات الخاصة بالقائمة من جميع اللجان الفرعية بالمحافظات، وأيضا لجان القاهرة والجيزة، كما أنه أيضا هناك تقدم لمرشحي القائمة لعضوية المجلس وحصولهم على نسب أصوات جيدة.

كان تنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين.

وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11،  والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.
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الكلمات المفتاحية

نقابة المحامين سامح عاشور رجائـي عطية بوابة الفجر الفجر الاصلاح النقابي إنتخابات المحامين

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