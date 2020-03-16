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الصين: يمكننا السيطرة على تأثيرات "كورونا" الاقتصادية
الإثنين 16/مارس/2020 - 12:43 م
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ذكرت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء، اليوم الاثنين، أنه رغم أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) جلب صدمات كبيرة نسبيا للأنشطة الاقتصادية، إلا أن تأثيراته قصيرة الأجل ويمكن السيطرة عليها إلى حد كبير.
وأضافت المصلحة - في أحدث بيانات أصدرتها اليوم بشأن وضع الاقتصاد الصيني - أن الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة انخفض بنسبة 13.5% على أساس سنوي خلال أول شهرين من عام 2020، حيث عطل تفشي فيروس كورونا أنشطة المصانع وسلاسل التوريد، وانخفض الناتج في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 15.7%، بينما سجلت قطاعات إنتاج وإمدادات الكهرباء والطاقة الحرارية والغاز والمياه تراجعا نسبته 7.1% على أساس سنوي، كما شهد قطاع التعدين انخفاضا نسبته 6.5% في الناتج.
وأشارت المصلحة إلى أنه بسبب تأثير الفيروس، ارتفعت الخدمات المرتبطة بالإنترنت والاستهلاك عبره بشكل ملحوظ، حيث بلغت مؤشرات نشاط الأعمال في قطاعي الاتصالات وبرمجيات الانترنت بنسبة43.3% و41.4%، بزيادة 13.2 و11.3 نقطة مئوية عن تلك الخاصة بأنشطة الأعمال الخدمية.
ولفتت إلى أنه خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، انخفض مؤشر إنتاج صناعة الخدمات الوطنية بنسبة 13% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 5213 مليار يوان (742.6 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 20.5% سنويا، فيما بلغت إيرادات المطاعم 419.4 مليار يوان (59.7 مليار دولار)، بانخفاض قدره 43.1%.
ونوهت المصلحة إلى أن أول شهرين من العام الجاري شهدا انخفاضا بالنسبة للاستثمار في الأصول الثابتة، والاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة والقطاعات الاجتماعية، فيما كانت أسعار السوق مستقرة بشكل أساس.
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