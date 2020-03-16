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تعرف على موعد الاختبارات الشفوية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:15 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أنه من المقرر أن تجرى المرحلة الثانية من الاختبارات الخاصة بإختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 2020، للمتقدمين الراغبين، وهي مرحلة الاختبارات الشفوية في الأسبوع الأول من أبريل القادم، وذلك بعد تأجيلها نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث من المقرر لها أن تبدأ السبت 14 مارس الجاري.

وأكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، أنه من المقرر أن تضم الاختبارات 4 مجموعات تشمل المتقدمين من محافظات الجمهورية، وذلك بإجمالي 669 متقدم ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية من إجمالي 1115 متقدم، حيث سيتم إختيار 270 مشرف بواقع مشرف لكل 45 حاجا.

وأوضح: أنه سيتم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلي المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي لكل محافظات الجمهورية.

وأضاف عبد الموجود، أن اليوم الأول للاختبارات الشفوية سيضم المتقدمين للاختبارات من محافظات البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، بإجمالي 169 متقدم أما محافظات المجموعة الثانية فهي محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الجمعيات المركزية الشفوية بإجمالي 156 متقدما، أما المجموعة الثالثة للاختبارات فتضم محافظات الصعيد وهي: أسوان، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، الأقصر، قنا، البحر الأحمر، سوهاج، بني سويف بإجمالي 176 متقدما، أما المجموعة الرابعة والأخيرة تضم محافظات الشرقية، كفر الشيخ، شمال سيناء، الإسكندرية، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الإسماعيلية، دمياط، بورسعيد، الفيوم، السويس بإجمالي 168 متقدم.

وأوضح أن لجنة الاختبارات الشفوية ستضم عضو مجلس أمناء من المؤسسة وممثل عن دار الإفتاء وطبيب وخبير تنمية بشرية وستتضمن أسئلة متنوعة من أعضاء اللجنة تهدف إلى قياس قدرات المتقدم في القيام بعملية الإشراف وقيادة وخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، حيث يتم مراعاة الشفافية والعدالة لإختيار أفضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية.

كانت وزارة التضامن الإجتماعي قد أعلنت في وقت سابق عن مد باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى الخميس الموافق 19/3/2020، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج، وجاء ذلك في ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل وأنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لإختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الجارى وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن بوابة الفجر الفجر العمرة الحج

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