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جامعة القاهرة تواصل تعقيم جميع منشآتها للوقاية من كورونا (صور)

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:13 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
أية حمروشي
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تواصل جامعة القاهرة، صباح اليوم، عمليات تعقيم موسعة لكافة منشآتها ومرافقها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وجه أمس بإخلاء المدن الجامعية وبدء عمليات التعقيم بالتزامن مع قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، كما وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة كافة الإجراءات الوقائية طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة الفيروس.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، في بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن الجامعة تقوم حاليًا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى إطار خطة الدولة للتصدي للفيروس، وحرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والإعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وفي أثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأننا نتابع الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.

وشدد رئيس الوزراء على أننا نواجه الموضوع بمنتهى الوضوح والحسم في وقت مبكر، لأننا نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس يبلغ نحو 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات وهو ما تمثل نسبته 25% من إجمالي عدد أفراد الشعب المصري.

ونوه بأن الأمر استدعى اتخاذ قرار بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس؛ حفاظا على أرواح وصحة أولادنا، ولمنع عملية الاختلاط.

جامعة القاهرة تواصل تعقيم جميع منشآتها للوقاية من كورونا (صور)
جامعة القاهرة تواصل تعقيم جميع منشآتها للوقاية من كورونا (صور)
جامعة القاهرة تواصل تعقيم جميع منشآتها للوقاية من كورونا (صور)
جامعة القاهرة تواصل تعقيم جميع منشآتها للوقاية من كورونا (صور)
جامعة القاهرة تواصل تعقيم جميع منشآتها للوقاية من كورونا (صور)
جامعة القاهرة تواصل تعقيم جميع منشآتها للوقاية من كورونا (صور)
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محمد عثمان الخشت كورونا صحة عالمية جامعة القاهرة تعليق الدراسة اسبوعين الاجراءات الوقائية

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