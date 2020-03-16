"المسماري" يكشف عن رجال أردوغان الإرهابيين في ليبيا

كشف المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري رجال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأرهابيين في ليبيا.

وقد نشر المسماري، صورًا لأبرز رجال أردوغان الأرهابيين وهو أبي الفرقان والذي حضر أكثر من 140 اجتماعاً مع أردوغان والمسؤولين في نظامه.

كما نشر المسماري، صورة لنجل الرئيس التركي بلال أردوغان مع عدد من الشخصيات الإرهابية للتنسيق بينهما حول قيادة العمليات الإرهابية داخل ليبيا، وصورة أخرى للمحرض الأول على الإرهاب في ليبيا حسين ضغيم والذي تورط في الكثير من العمليات الإرهابية داخل عدد من المدن الليبية بتوجيهات من الرئيس التركي رجب أردوغان.