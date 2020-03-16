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وزير الصحة الأسبق يكشف أمر مؤسف عن من تم شفائهم من الكورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:43 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إنه لا توجد فروق جوهرية بين الإصابة بفيروس كورونا، والأنفلونزا الموسمية، ولهذا عند شعور أي شخص بأعراض مرضية عليه أن يتوجه فورا للطبيب.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء " المذاع عبر فضائية ""، مساء الأحد، إلى أنه لا يمكن استيعاب الأعداد الضخمة التي تتشكك في الإصابة بفيروس كورونا، وتريد إجراء التحليل للاطمئنان، موضحا أن الشعور بألام بسيطة أو تكسير في الجسم يمكن احتماله فلا داعي للقلق، ولا يحتاج الأمر لإجراء التحليل.

وأضاف وزير الصحة الأسبق، أن تحليل الكورونا موجود فقط في مراكز وزارة الصحة فقط، موضحا أن الغالبية العظمى من فيروسات التنفسية بما فيها الكورونا تستجيب للراحة والعلاج العام للأعراض، كاشفا أنه حال الشفاء من الالتهابات الرئوية الشديدة ومنهم الكورونا قد يكون هناك تليفات في الرئتين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفائها، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ 5 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، كلهم مصريون.

وأشار إلى تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات المكتشفة اليوم من ضمنهم 8 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد هو 126 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذى توفي يوم الأحد الموافق 8 مارس"
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