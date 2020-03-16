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وزير العدل يكشف حقيقة توقف العمل بالمحاكم خوفا من كورونا
الإثنين 16/مارس/2020 - 11:43 ص
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رقية جمال
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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: إنه تم تأجيل الدعاوى التي تنظرها المحاكم إلى جلسات مقبلة، وليس توقف العمل بالمحاكم.
وأوضح "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن العمل بالمحاكم لن يتوقف، منوهًا بأن المواطن سواء حضر الجلسة أو لم يحضر، سيتم تأجيلها، وعليه أن يعرف موعد الجلسة المقبلة.
وتابع وزير العدل، أن قاعة الجلسات مكان مغلق يتردد عليه مئات المواطنين يوميًا من مناطق مختلفة، وحتى نحد من فرص نقل العدوى بفيروس كورونا، جاء هذا القرار تماشيًا مع التوجه العام للدولة، ورؤية القيادة السياسية، وتعليمات رئيس الوزراء بالعمل على حل الزحام خاصة بالإمكان المغلقة.
ونوه بأن هذا القرار جاء بالتوافق التام مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.
وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من أمس الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادي موقع التدوين "تويتر"، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.
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