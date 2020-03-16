وزير العدل يكشف حقيقة توقف العمل بالمحاكم خوفا من كورونا

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: إنه تم تأجيل الدعاوى التي تنظرها المحاكم إلى جلسات مقبلة، وليس توقف العمل بالمحاكم.





وأوضح "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن العمل بالمحاكم لن يتوقف، منوهًا بأن المواطن سواء حضر الجلسة أو لم يحضر، سيتم تأجيلها، وعليه أن يعرف موعد الجلسة المقبلة.





وتابع وزير العدل، أن قاعة الجلسات مكان مغلق يتردد عليه مئات المواطنين يوميًا من مناطق مختلفة، وحتى نحد من فرص نقل العدوى بفيروس كورونا، جاء هذا القرار تماشيًا مع التوجه العام للدولة، ورؤية القيادة السياسية، وتعليمات رئيس الوزراء بالعمل على حل الزحام خاصة بالإمكان المغلقة.



