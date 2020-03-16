واتساب تطرح ميزة "التدمير الذاتي للرسائل" للإصدارات التجريبية على نظام أندرويد

كشف موقع تتبع ميزات واتساب "WABetaInfo" ، عن قيام شركة واتساب - WhatsApp بطرح ميزة "التدمير الذاتي للرسائل" على إصدارات تطبيق WhatsApp beta ارقام (2.20.83 و 2.20.84) على نظام أندرويد.





ذكر الموقع أن هذه الميزة، عند تمكينها، ستحذف الرسائل تلقائيًا من الدردشات، وأن هذه الميزة معطلة بشكل افتراضي وهي قابلة للتطبيق فقط للمحادثات الخاصة.





وأوضح الموقع أن المستخدمين سيتمكنون من اختيار الفترة الزمنية التي يريدونها لحذف رسالة معينة، تشمل هذه الخيارات ساعة، أسبوع واحد، شهر واحد وسنة واحدة.





نظرًا لأن ميزة "التدمير الذاتي للرسائل" متوفرة في الإصدارات التجريبية من WhatsApp على نظام أندرويد، فمن المحتمل أن تكون متوفرة في الإصدار الثابتة قريبًا.





يذكر أن شركة واتساب - WhatsApp طرحت مؤخرًا الوضع المظلم لكل من مستخدمي iOS و Android.



