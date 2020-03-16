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محافظ قنا: 12 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:19 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، إنه تم تسليم شهادات تخصيص لعدد 12 وحدة سكنية بالإيجار في الظهير الصحراوي بقرية كرم عمران ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي محور الأولى بالرعاية.
وهنأ المحافظ المستحقين، وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية التي تم نسليمها لهم، مؤكدًا أنه من حق كل مواطن الحصول على مسكن يوفر له حياة كريمة تليق به، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية بكافة المحافظات.

وأوضح الداودي خلال الاجتماع: أنه تم تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة المتابعة وتقيم الأداء بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لبحث الطلبات المتقدمة والبالغ عددها 67 طلب، وانطبقت الشروط على 12 سيدة مستحقه.

جاء خلال استقبال المحافظ للمواطنين، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة.

وفي ذات السياق، عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا لبحث تفعيل دور المجلس المحلي لحماية المستهلك بمحافظة قنا، بحضور كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، ومسئولي مكتب حماية المستهلك بقنا، ووكلاء وزارة ومديري المديريات والأجهزة الرقابية المعنية بتقديم خدماتها للمستهلك.

وأكد المحافظ على أهمية جهود جهاز حماية المستهلك لتكثيف الرقابة على الأسواق، ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس، ومواجهة أية محاولات للخروج عن القانون خلال عمليات التبادل التجاري.

وشدد محافظ قنا، حرص المحافظة على حماية المواطنين، وكذلك التسهيل عليهم للتقدم بشكواهم لمختلف أجهزة الخدمات، بالإضافة إلى تخصيص خطوط اتصال هاتفية لتلقي شكاوى المواطنين الواردة.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك بقنا يستقبل شكاوى المواطنين عبر آليات التواصل المختلفة بعنوانه الكائن بمدينة قنا شارع الأقصر أمام مستشفى الهلال، أو من خلال الاتصال بالأرقام الآتية: "0963336327 – 0963336328"، أو من خلال الفاكس على رقم "0963336329"، أو رقم الواتس آب "1281661880"، أو تقديم الشكاوى على الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أو موقع الجهاز على الإنترنت أو تحميل التطبيق الإلكتروني للجهاز من متجر "google play" المتاح على الهواتف الذكية.
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الكلمات المفتاحية

وحدات سكنية محافظ قنا بوابة الفجر الكان الاجتماعي الفجر الأسر الأولى بالرعاية

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