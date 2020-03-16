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ديزني تغلق حدائقها في الولايات المتحدة وباريس خوفًا من فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:53 ص
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ديزني تغلق حدائقها
ديزني تغلق حدائقها
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يستمر فيروس كورونا المستجد في الانتشار في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في إجراءات جذرية طارئة لتجنب المزيد من الإصابات، حيث قامت العديد من الشركات بإغلاق مقراتها ومصانعها في مختلف بلدان العالم، وقد قامت مؤخرًا شركة ديزني باتخاذ قرار بإغلاق حدائقها في الولايات المتحدة وباريس.

أعلنت الشركة أنه سيتم إغلاق حديقة ديزني لاند، التي تقع في كاليفورنيا، خلال الفترة المتبقية من شهر مارس،  وتعليق جميع رحلات المغادرة الجديدة مع Disney Cruise Line اعتبارًا من يوم السبت الماضي حتى نهاية الشهر.

وقال متحدث باسم ديزني في بيان: "بحذر شديد ومن أجل مصلحة ضيوفنا وموظفينا، نواصل إغلاق متنزهاتنا الترفيهية في منتجع والت ديزني العالمي في فلوريدا ومنتجع ديزني لاند باريس، بدءًا من إغلاق العمل يوم الأحد 15 مارس حتى نهاية الشهر. 

المملكة السحرية في عالم والت ديزني هي الحديقة الترفيهية الأكثر زيارة في العالم، مع أكثر من 20 مليون زائر في 2018، وفقًا لتقرير AECOM، واستثمرت الشركة المليارات في قسم منتزهها الترفيهي، وافتتحت أراضي حرب النجوم الجديدة في أورلاندو وكاليفورنيا العام الماضي. 

وحققت الشركة أكثر من 26 مليار دولار من المبيعات في قسم الحدائق والتجارب والمنتجات في السنة المالية 2019، وهو ما يمثل 37 ٪ من إيرادات الشركة.


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