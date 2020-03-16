البورصة تسجل خسائر بـ 22 مليار جنيه مع بداية التعاملات





أخبار البورصة المصرية





هوت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مستكملة سلسلة تراجعها بالأمس ، وخسر رأس المال السوقى 22 مليار جنيه ليصل الي 538.1 مليار جنيه ، وسط قيم تداولات ضعيفة سجلت 60 مليون جنيه

،





مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 6.9 % ليصل إلى مستوى 9443 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى 1344 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.39% ليصل إلى مستوى 11239 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 7% ليصل إلى مستوى 3477 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.2% ليصل مستوى 972 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.4% ليصل إلى مستوى 1052.5 نقطة.





أخبار البورصة المصرية الأحد 16-3-2020





اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تداولات الأحد عند ادنى مستوياتها منذ تحرير سعر للصرف ، ليهبط الرئيسي بنسبة 9.34% عند 10148 نقطة ، فاقدا 1045 نقطة من رصيده ، و كذلك السبعينى متساوى الاوزان الذى فقد 81 نقطة بنسبة هبوط 7.37% منهيا عند 1015 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة اقتربت من المليار جنيه ، بمخطط سيولة منخفض جدا سجل 15% للشراء ، و الذى جاء على أثر مبيعات مكثفة للمؤسسات الأجنبية تجاوزت 440 مليون جنيه جاء معظمها على التجارى الدولى الذى انهى على تراجع 10% عند 63.08 جنيه ، فيما اتجه المصريون و العرب للشراء ، ليتراجع راس المال بحوالي 39.6 مليار جنيه مسجلا 560.164 مليار بنهاية التداولات