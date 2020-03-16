Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد الهجوم عليها.. بيرين سات تدخل الحجر الصحي

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:18 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تصدرت بيرين سات تريند جوجل اليوم الإثنين الموافق 16/3/2020، بعد رفضها الخضوع للحجر الصحي في البداية وظهورها مع زوجها في الأماكن العامة.

واستفزت النجمة التركية بيرين سات جمهورها بعد عدم خضوعها للفحص الطبي وعلاج فيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا مع زوجها المطرب التركي كينان دوغلو.

وأثارت بيرين سات ذعر جمهورها؛ حيث تم مشاهدتهم في إحدى المطاعم يتناولون العشاء وكأن شيء لم يكن، مما دفع البعض للهجوم عليها، مما دفعها إلى تسليم نفسها وزوجها إلى الحجر الصحى لمدة 14 يوما.

وبيرين سات مشهورة في الوطن العربي باسم فاطمة، يتعتب أخر اعمالها هو "عطايا" وقصته مستوحاة من كتاب "صحوة العالم"، الذي كتبه سينجول بوياس، حول قصة "عطايا" وهي رسامة شابة تعيش ‏حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، حتى تتغير حياتها من خلال اكتشاف أقدم معبد في العالم بواسطة عالم ‏الآثار إرهان، وتبدأ رحلتها في البحث عن الماضي.

بيرين سات ولدت ونشأت في أنقرة، ولفتت انتباه تومريس غيريتلي أوغلو باعتبارها حاصلة على المرتبة الثانية في مسابقة نجوم تركيا التي انضمت إليها في فترة التحاقها بجامعة باشكنت، ومن هنا بدأت مشوارها الفني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا زوج بيرين سات بيرين سات الحجر الصحي

أخبار تهمك

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 10 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 16 ساعة

تقلبات جوية تشهدها البلاد مساء اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ يوم

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 14 ساعة

وزارة التموين: التلاعب في الأسعار "أمن دولة عليا"

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التنين.. الأرصاد تحذر من التغير المفاجئ غدا

منذ أقل من ساعتين

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حقيقة انفصال بيرين سات عن زوجها

إثارة الشكوك حول طلاق التركية بيرين سات والسبب

هكذا ردّ زوج بيرين سات على شائعة انفصالهما

بيرين سات تحذف صورها مع زوجها عبر "إنستجرام"

بيرين سات تبحث عن منزل جديد

بيرين سات تكشف سر سعادتها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:24 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

02:47 ص

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

08:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status