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بعد الهجوم عليها.. بيرين سات تدخل الحجر الصحي
الإثنين 16/مارس/2020 - 10:18 ص
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تصدرت بيرين سات تريند جوجل اليوم الإثنين الموافق 16/3/2020، بعد رفضها الخضوع للحجر الصحي في البداية وظهورها مع زوجها في الأماكن العامة.
واستفزت النجمة التركية بيرين سات جمهورها بعد عدم خضوعها للفحص الطبي وعلاج فيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا مع زوجها المطرب التركي كينان دوغلو.
وأثارت بيرين سات ذعر جمهورها؛ حيث تم مشاهدتهم في إحدى المطاعم يتناولون العشاء وكأن شيء لم يكن، مما دفع البعض للهجوم عليها، مما دفعها إلى تسليم نفسها وزوجها إلى الحجر الصحى لمدة 14 يوما.
وبيرين سات مشهورة في الوطن العربي باسم فاطمة، يتعتب أخر اعمالها هو "عطايا" وقصته مستوحاة من كتاب "صحوة العالم"، الذي كتبه سينجول بوياس، حول قصة "عطايا" وهي رسامة شابة تعيش حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، حتى تتغير حياتها من خلال اكتشاف أقدم معبد في العالم بواسطة عالم الآثار إرهان، وتبدأ رحلتها في البحث عن الماضي.
بيرين سات ولدت ونشأت في أنقرة، ولفتت انتباه تومريس غيريتلي أوغلو باعتبارها حاصلة على المرتبة الثانية في مسابقة نجوم تركيا التي انضمت إليها في فترة التحاقها بجامعة باشكنت، ومن هنا بدأت مشوارها الفني.
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