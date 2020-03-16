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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 2200

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:31 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا إلى 220، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد سجلت سويسرا، أول حالة وفاة جراء إصابتها بفيروس كورونا، حيث توفيت امرأة في الرابعة والسبعين من عمرها في غرب البلاد، وهي أول حالة وفاة في سويسرا من جراء انتشار المرض بسرعة، حسبما ذكرت الشرطة الإقليمية، اليوم الخميس.

 

ودخلت المرأة مستشفى لوزان الجامعي في كانتون فود منذ يوم الثلاثاء. وأضافت السلطات، أنها كانت مريضة شديدة الخطورة تعاني من كورونا بشكل مزمن، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

وأكدت سويسرا، إصابة 58 حتى الآن. تتبادل البلاد بشكل متكرر مع إيطاليا المجاورة، حيث تم تشخيص نحو 3100 شخص بالمرض وتوفي 107، وكذلك فرنسا وألمانيا، حيث تم الإبلاغ عن حالات فيروس كورونا.

 

وأشارت السلطات الصحية السويسرية يوم الأربعاء، إلى إن معظم الشباب حتى الآن أُصيبوا بالمرض في سويسرا، لكن من المرجح أن ينقلوه إلى كبار السن الأكثر عرضة للخطر.

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فيروس كورونا سويسرا اصابات الكورونا ارتفاع حالات الاصابة

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