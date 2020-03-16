بقوة 5.4 درجة.. زلزال يضرب جنوب إيران (التفاصيل الكاملة)

زلزال ، كشف مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة ​طهران​، عن تفاصيل الزلزال الذي ضرب جنوب إيران اليوم، مشيرا إلى أن هناك زلزال وقع في الساعة 1:34 صباح الإثنين الموافق 16/3/2020، ووقع بتوقيت جرينتيش في تمام الساعة 10:04 مساء أمس الأحد.





وأكد مركز رصد الزلازل، أن زلزال جنوب إيران وقع بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، ناحية رويدر التابعة لـ "بندر خمير" بمحافظة هرمزكان جنوب ​إيران​.



وأضاف مركز الزلزال أن زلزال جنوب إيران كان عند التقاء خطي العرض 27.20 والطول 55.32 درجة وفي عمق 16 كم من سطح الأرض.





ولم تصل أي ​تقارير​ بوقوع ​ضحايا​ أو خسائر مادية جراء هذا الزلزال.





وتقع ناحية رويدر التابعة لـ "بندر خمير" على بعد 70 كم إلى الغرب من بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران.