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بقوة 5.4 درجة.. زلزال يضرب جنوب إيران (التفاصيل الكاملة)
الإثنين 16/مارس/2020 - 10:14 ص
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زلزال، كشف مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، عن تفاصيل الزلزال الذي ضرب جنوب إيران اليوم، مشيرا إلى أن هناك زلزال وقع في الساعة 1:34 صباح الإثنين الموافق 16/3/2020، ووقع بتوقيت جرينتيش في تمام الساعة 10:04 مساء أمس الأحد.
وأكد مركز رصد الزلازل، أن زلزال جنوب إيران وقع بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، ناحية رويدر التابعة لـ "بندر خمير" بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.
وأضاف مركز الزلزال أن زلزال جنوب إيران كان عند التقاء خطي العرض 27.20 والطول 55.32 درجة وفي عمق 16 كم من سطح الأرض.
ولم تصل أي تقارير بوقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء هذا الزلزال.
وتقع ناحية رويدر التابعة لـ "بندر خمير" على بعد 70 كم إلى الغرب من بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران.
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