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بقوة 5.4 درجة.. زلزال يضرب جنوب إيران (التفاصيل الكاملة)

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:14 ص
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بوابة الفجر
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زلزال، كشف مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة ​طهران​، عن تفاصيل الزلزال الذي ضرب جنوب إيران اليوم، مشيرا إلى أن هناك زلزال وقع في الساعة 1:34 صباح الإثنين الموافق 16/3/2020، ووقع بتوقيت جرينتيش في تمام الساعة 10:04 مساء أمس الأحد.

وأكد مركز رصد الزلازل، أن زلزال جنوب إيران وقع بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، ناحية رويدر التابعة لـ "بندر خمير" بمحافظة هرمزكان جنوب ​إيران​.

وأضاف مركز الزلزال أن زلزال جنوب إيران كان عند التقاء خطي العرض 27.20 والطول 55.32 درجة وفي عمق 16 كم من سطح الأرض.

ولم تصل أي ​تقارير​ بوقوع ​ضحايا​ أو خسائر مادية جراء هذا الزلزال.

وتقع ناحية رويدر التابعة لـ "بندر خمير" على بعد 70 كم إلى الغرب من بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران.
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