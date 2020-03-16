برلماني: علينا الاستفادة من أزمة كورونا في التحول نحو التصنيع المحلي

أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية التحول نحو التصنيع المحلي لمواجهة فجوة السلع في السوق، من السلع التي يتم استيرادها وخاصة من تلك البلدان التي توقفت عن التصنيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان اليوم الاثنين، أن حجم استيراد مصر من الصين يمثل ما بين 12% و15% من إجمالي حجم الواردات المصرية العالمية، حيث تستورد مصر سنويا سلع من الصين سواء مدخلات إنتاج أو تامة الصنع بقيمة 16 مليار دولار، وتمثل الواردات الصناعية ومستلزمات الإنتاج، والسلع الوسيطة نحو 80% من حجم الواردات.



وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه يمكن تحويل هذه المحنة إلى منحة، بالبدء في عملية التصنيع محليا، وتقليص الاستيراد خاصة وأن المنتجات الوطنية ذات كفاءة عالية، وإلى أن المصانع المصرية قادرة على سد أى فجوة في العديد من القطاعات وعلى رأسها "قطاع الملابس والمنسوجات"



جدير بالذكر أن مصر تتبنى خطة استراتيجية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب بإصابات بلغت 110، من بينهم 21 حالة تم شفاؤها في البلاد، ولوقف هذا الارتفاع في الإصابات بوباء كورونا، أغلقت مصر المدارس والجامعات لمدة أسبوعين لمنع تفشي الفيروس.



