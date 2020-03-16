الشرقية تستقبل 6 من المصابين في انقلاب سيارة بطريق الصالحية

استقبل مستشفى الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، 6 من المصابين في انقلاب سيارة نقل بطريق "القصاصين – الإسماعيلية" والذين بلغ عددهم نحو 26 مصابا.





وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الصالحية 6 مصابين من إجمالي 26 مصابا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القصاصين - الإسماعيلية.





فيما تم نقل باقي المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر محضر بالواقعة.





ومن ناحية أخرى، قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات بتفقد معسكر إيواء متضرري السيول بمدرسة بحر البقر ١ الابتدائية بمركز الحسينية، للوقوف علي جاهزيته لاستقبال الأسر المتضررة من تهدم منازلهم لارتفاع منسوب المياه في الوصلة مابين الكيلو 42 - 43 على مصرف بحر البقر نتيجة هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.





وجه المحافظ الأستاذ محمد كمال الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير المساعدات العاجلة لمختلف الأسر المتضررة بجميع مراكز ومدن المحافظة من أغطيه وأغذيه وخلافه، كما وجه المحافظ فايزه عبد الرحمن وكيله وزاره التموين بتوفير السلع الغذائية والخبز اللازم لسد احتياجات تلك الأسر المتضررة.





كلف المحافظ الأستاذ علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لتوفير طاقم طبي ومستلزمات طبية لمقر الايواء خلال فترة وجود المتضررين لحين استقرار الأوضاع وعودة الحياه لطبيعتها، مؤكدا علي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لرفع الضرر المعاناة عن كاهل المتضررين وتوفير المساعدات العاجلة اللازمة لهم لحين استقرار أوضاعهم.





أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدًا في تخفيف العبء والمعاناة علي كاهل الأسر المتضررة وتسعي جاهدة لتقديم المساعدات العينية اللازمة لهم ليحيوا حياه كريمه، مشددًا على ضرورة التنسيق الدائم بين مختلف الجهات لرفع كافة الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية وظروف الطقس السيئ.





يذكر أن محافظ الشرقية قام بالإشراف بنفسه علي تزويد مقر الإيواء بمدرسة بحر البقر 1 الابتدائية بمساعدات عينية مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر شملت (200 بطانية و100 لحاف و100 كيلو لحوم) بالإضافة إلي 200 بطانية و50 لحاف مقدمه من المحافظة للمتضررين من ارتفاع منسوب المياه وغرق منازلهم نتيجة لظروف الطقس وهطول الأمطار بغزاره خلال اليومين الماضيين.



