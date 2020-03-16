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أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 16-3-2020.. الأسعار مستقرة بالأسواق
الإثنين 16/مارس/2020 - 09:49 ص
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اسعار الدواجن اليوم
واصلت أسعار الدواجن على استقرارها اليوم الاثنين 16 -3-2020 في الأسواق ، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 28 جنيه للكيلو والبلدي إلى 35 جنيه للكيلو، وجاءت أسعار الدواجن على النحو التالي:
أسعار بورصة الدواجن في الأسواق
سعر كيلو لحم أبيض 28 جنيه
سعر كيلو الأوراك 33 جنيه
سعر كيلو البانيه من60 الي 65 جنيه
سعير كيلو الفراخ الأمهات 22جنيه
سعر كيو الفراخ لحم ساسو35 جنيه
سعر كيلة الفراخ لحم بلدي 35 جنيه
سعر كيلو الفراخ لحم رومي برونزي 52 جنيه
سعر كيلو لحم رومي أبيض 38 جنيه
وتشهد الأسواق حالة من الاضطراب خلال الوقت الحالى بسبب اقبال الكثير من المواطنين على شراء كميات كبيرة من الغذاء وتخزيتها ظنا منهم بأن الوضع سيزاداد سوءا مما يؤثر على حركة العرض والطلب في السوق وبالتالى ارتفاع الأسعار.
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