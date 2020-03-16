Advertisements
Advertisements
Advertisements

لليوم الثاني.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة (تعرف عليها)

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:55 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
نبهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن انقطاع المياه لمناطق أحياء الجيزة "حى جنوب الجيزة – حى العمرانية – حى الطالبية – حى الهرم – حى بولاق الدكرور – حى الدقى – حى العجوزة – حى شمال الجيزة – حى الوراق" بالإضافة إلى مركز ومدينة أبو النمرس.

وأضافت الشركة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، ذلك لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 3 عصر اليوم وذلك نظرًا لارتفاع نسبة العكارة لتصل إلى 4000 وحدة عكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مرورًا بمسار مأخذ محطات الجيزة، ابو النمرس، وجزيرة الدهب، وإمبابة، ما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجيًا.

وتؤكد الشركة أنها تأسف عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، وتقوم بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قد أعلنت أمس عن انقطاع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة التاسعة مساء، وذلك نظرًا للتزايد المستمر لارتفاع نسبة العكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مرورًا بمسار مأخذ جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة الأمر الذى ترتب عليه زيادة نسبة العكارة لتصل إلى حوالى 4500 وحدة عكارة.

مما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة وأحدث ذلك انسدادا بالمرشحات وانخفاضا بمنسوب خزانات المياه المرشحة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مياه الشرب مصر محافظة الجيزة قطع مياه الشرب الشرب

أخبار تهمك

مناشدة عاجلة من وزير التموين إلى المواطنين

منذ أقل من ساعتين

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

بعد التنين.. الأرصاد تحذر من التغير المفاجئ غدا

منذ ساعة و 11 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 12 ساعة

وزارة التموين: التلاعب في الأسعار "أمن دولة عليا"

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 15 ساعة

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 10 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 3 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ ساعة و نصف

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. خبر صادم لسكان محافظة الجيزة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:24 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

02:47 ص

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

08:47 ص

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status