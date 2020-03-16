سعر الذهب اليوم الاثنين 16-3-2020 في السوق المحلي والعالمي



أسعار الذهب في مصر



استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-3-2020 في السوق المحلى وذلك بعما شهد موجة من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية على خلفية تحركات السعر العالمي، حيث يتأثر المعدن الأصفر محليًا بالتغيرات والأحداث على الساحة العالمية، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:



أسعار الذهب في الصاغة



جرام الذهب عيار 24 سعر 779.5 جنيهًا



جرام الذهب عيار 21 سعر682 جنيهًا



جرام الذهب عيار 18 سعر597.24 جنيهًا



سعر الجنيه الذهب 5،456 جنيهًا





سعر الذهب العالمي



أظهرت بيانات وكالة بلومبرج اليوم أن سعر الذهب الفوري أغلق منخفضًا 2.9% إلى 1529.8 دولار.





وفقد الذهب أكثر من 180 دولارا منذ بلغ ذروة سبع سنوات عند 1702.56 دولار للأوقية يوم الاثنين الماضي، حيث استخدم المتعاملون في السوق المعدن الذي يعد ملاذا آمنا لتلبية طلبات التغطية.



ونزل البلاديوم 7.8% إلى 1689.33 دولار للأوقية، ويتجه لتراجع أسبوعي يتجاوز 34%.







