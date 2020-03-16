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وقف فعاليات برنامج America's got talent بسبب فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:02 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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قررت إدارة برنامج "America's got talent" وقف فعاليات البرنامج بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا عند استمرار أحداث برنامج المسابقات الشهير.

وكان من المقرر أن يتم تصوير العرض بدون جمهور في الاستوديو، مع وصول عضوي لجنة التحكيم الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا والممثل الكندي هاوي مانديل إلى الاستوديو في لوس أنجلوس، لكن ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الإنتاج توقف
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