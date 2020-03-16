أسعار العملات اليوم الاثنين 15-3-2020 في البنوك المصرية





استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 16-3-2020 على استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية بالبنوك الحكومية والخاصة وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار العملات اليوم بحسب تحديثات البنك الأهلى المصري وجاءت على النحو التالي:









سجل سعر الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الدينار الكويتى 50.89 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو نحو 17.73 جنيه للشراء، 18.04 جنيه للبيع.





سجل سعر الجنيه الاسترليني نحو 20.37 جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع.







