إيطاليا تسجل أعلى زيادة يومية في معدل الوفيات بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في إيطاليا، اليوم الاثنين، 368 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى زيادة يومية في معدل الوفيات منذ ظهور المرض بالبلاد.

ولفت رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إلى أن البلاد لم تصل إلى ذروة انتشار فيروس "كورونا"، مؤكدا أن "الأسابيع المقبلة ستشهد الخطر الأكبر".

وقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1809 وفيات من 1441 حالة وفاة أمس السبت، بزيادة يومية نسبتها 25%، كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 24.7 ألف حالة من 21.1 ألف حالة.

وكانت إيطاليا تعد المنطقة الأكثر تضررا من انتشار الفيروس بعد الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة ونحو 3200 وفاة. وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن فيروس "كورونا" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتخطت الإصابات 13 ألفا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.