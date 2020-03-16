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سموحه يتراجع في قراره بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:13 ص
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بوابة الفجر
هيثم موسى
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كشف فرج عامر رئيس نادي سموحه عن موقف ناديه من قرار تأجيل النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن رئيس سموحة رسميا عن تعليق النشاط الرياضي لمدة 14 يومًا للحفاظ على سلامة الأعضاء، مطالبهم بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وبناء على قرار فرج عامر بتعليق النشاط الرياضي، تم إلغاء المباراة الودية للفريق الأول، والتي كان مقرر لها غدا الإثنين أمام فريق سبورتنج.

وأشار نادي سموحة في بيانه على "تويتر" أن قرار تعليق تدريبات فريق كرة القدم وإلغاء المباراة الودية، جاء التزامًا بقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق كافة الأنشطة الرياضية لمدة 15 يوما.

 

 

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الكلمات المفتاحية

تعليق النشاط الرياضي اليو احترازي

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