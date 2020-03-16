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رغم استبعاده.. كورونا يمنح لاعب مصري فرصة جديدة للإنضمام لمنتخب الفراعنة

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:04 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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عاد الأمل من جديد لمحمد النني نجم منتخب مصر وبشكتاش التركي للتواجد ضمن قائمة الفراعنة حال استئناف منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، والذي تأجلت منافسات الجولتين الثالثة والرابعة بها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استبعد محمد النني من حساباته الفنية تمامًا، واختار 4 محترفين للإنضمام لقائمة الفراعنة استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا قبل تأجيلها هم (محمد صلاح – أحمد حجازي – محمود تريزيجيه – أحمد حسن كوكا)، وجاء غياب النني عن قائمة المحترفين بسبب تراجع مستواه ووجود بدائل محلية أفضل منه بالوقت الحالي.

محمد النني قد يعود لمنتخب مصر

بعد انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، وتوقف النشاط الرياضي في مصر وتعليق منافسات الدوريات الأوروبية والبطولات الكبري خلال الفترة الحالية، أصبح أمام محمد النني فرصة ثمينة للعودة لمنتخب مصر عند استئناف منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، رغم استبعاده من حسابات "البدري" في وقت سابق.

حسام البدري لن يجد أمامه لاعبًا أفضل من محمد النني أو أكثر جاهزية منه ليشغل مركز خط الوسط المدافع في منتخب مصر عند عودة المنافسات الإفريقية، خاصة وأن لاعب بشكتاش يشارك بشكل أساسي مع فريقه في الدوري التركي أحد الدوريات القليلة التي لم تتوقف منافساتها رغم انتشار فيروس كورونا، وذلك يُرجح كفة "النني" على جميع اللاعبين في نفس مركزه سواء المحليين أو المحترفين في ظل توقف البطولات داخل وخارج مصر وغيابهم عن المشاركة بالمباريات.

أرقام محمد النني مع بشكتاش التركي

خاض محمد النني 28 مباراة مع فريق بشكتاش التركي بإجمالي دقائق لعب فعلية 2350 دقيقة، لم يسجل أي أهداف، ولكنه صنع هدفين، وحصل على 8 إنذارات، وتعرض للطرد مرة وحيدة، ويحتل فريقه المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 44 نقطة.

يذكر أن منتخب مصر كان يستعد لمواجهة منتخب توجو بالجولتين الثالثة والرابعة وكان مقررًا إقامة المباراتين يومي 26، 29 مارس الجاري، قبل إصدار الاتحاد الإفريقي قرارًا بتأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتهما في الفترة من 25 وحتي 31 مارس لمواعيد أخري سوف تحدد لاحقًا.

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الكلمات المفتاحية

وقف النشاط الرياضي تأجيل تصفيات اليو

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