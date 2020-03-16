كيف واجه الأهلي والزمالك كورونا ؟

ألقى فيروس كورونا بظلاله على مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث قرر مجلس إدارة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية تأجيل المنافسة المحلية لمدة أسبوعين.

الزمالك يلغي تدريباته ويغلق النادي

بداية التصدي لفيروس كورونا كانت بيضاء حيث أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تعليق كافة الأنشطة الرياضية بالنادي ومن بينها تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وغلق النادي الاجتماعي بميت عقبة، لمدة أسبوع بسبب تفشي الوباء وحفاظاً على سلامة الاعبين وأعضاء النادي.

الأهلي يعلق النشاط الرياضي ويغلق الفروع الثلاث

وعلى الجانب الآخر أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مجلس إدارة الأحمر قد قرر تعليق الأنشطة الرياضية في فروع النادي الثلاثة، تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء المصري للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن تعليق النشاط الرياضي سيكون لمدة أسبوعين لمنع الاختلاط وللحفاظ على كل العناصر سواء الأعضاء أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

تأجيل مباريات الدوري المصري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرار يفيد بأن القيادة السياسية في الدولة في اجتماعها مع وفد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية، قد قررا تأجيل منافسات بطولة الدوري المصري وجميع الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وخوفاً من حصده لمزيد من الأرواح.