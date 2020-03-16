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محمود علاء يكشف تفاصيل تجديد عقده مع الزمالك

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:28 ص
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محمود علاء
محمود علاء
هيثم موسى
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علق محمود علاء نجم دفاع الزمالك "الهداف" على  قرار تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة خمس سنوات.

وأكد محمود علاء في تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك" أنه من الواجب على أي لاعب في الزمالك أن يكون لديه شخصية وتحمل المسئولية والله وفقني في ذلك.

وقال علاء:"شخصية اللاعب تصنع الفارق في مستواه داخل الملعب، وأحاول أن اطور من نفسي قدر المستطاع، وأشكر مرتضى منصور، دائمًا كان مساندًا لي، وأشكر جهمور الزمالك الذي يؤازرنا، وأحمد مرتضى وأمير أشكره وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع".

وأضاف :"الزمالك من الأندية الكبرى ونشاهده على منصات التتويج دائمًا لأنه يستحق أكثر من ذلك بكثير، نحن في كامل تركيزنا لكي نحصد دوري أبطال إفريقيا وإن شاء الله نحصد اللقب".

وتابع:"كلنا على قلب رجل واحد لكي نسعد جماهيرنا، ووجودي داخل الزمالك أضاف لي الكثير وزاد من قوة شخصيتي داخل الملعب".

وأختتم:"أبذل أقصى ما لدي مع الفريق، من أجل إسعاد جماهير النادي، ولدينا طموحات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث نسعى لحصد المزيد من الألقاب".

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