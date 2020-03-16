أحدث نصائح منظمة الصحة العالمية للوقاية من كورونا.. تعرف عليها

أعلن الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الأحد، 5 نصائح بهدف الوقاية من عدوى فيروس كورونا، مؤكدًا أن اتباعها يُفيد في تقليص خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهي كالتالي:

1- غسل اليدين باستمرار.

2- تغطية الفم عند السعال.

3- تجنب لمس الوجه بالأيدي قدر الإمكان.

4- عدم الاقتراب من الآخرين لمسافة تقل عن متر واحد.

5- البقاء في المنزل إذا شعرت بالمرض.





ونشرت منظمة الصحة العالمية، السبت، مقطع فيديو على حسابها في تويتر تقوم فيه بشرح الطريقة المثالية لحماية أنفسنا والآخرين من فيروس كورونا والتي قد أعلنت عن كونه وباء قبل أيام.





وشرح الفيديو 7 خطوات بسيطة تمنع انتشار الفيروس بحسب المنظمة، وهي:

1- غسل اليدين بانتظام.

2- وتجنب ملامسة الأنف والفم.

3- تغطية الفم بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال.

4- تجنب الأماكن المزدحمة.

5- ضرورة التزام البيت في حال شعر الإنسان بتوعك أو حمى بسيطة أو حتى سعال خفيف أو صعوبة بالتنفس.

6-التماس الرعاية الطبية مبكرا.

7- ناشدت المنظمة بالحرص على متابعة المعلومات التي تصدر عنها شخصيا.





يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت قبل أيام أن فيروس كورونا وباء عالمي،وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.





وصرّح للصحفيين في جنيف "يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة.. لم نشهد مطلقًا في السابق انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا، معربًا عن قلقه من عدم اتخاذ الدول للإجراءات اللازمة للحد من كورونا.





يُذكر أنه قد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة حتى الآن.





وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية وفاة 5 آلاف و393 شخصا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي، حيث تم تسجيل حالات الإصابة في 141 دولة، مؤكدة أن الصين مازالت أكثر الدول تضررا من الفيروس، حيث سجلت 81 ألفا و48 حالة،و تليها إيطاليا التي سجلت 21 ألفا و157 حالة، بينما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 12 ألفا و700 حالة.





وكان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة الانتقال الكثيفة للمواطنين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.