مرتضي منصور يتحدث عن علاقته مع تركي آل شيخ وكيف ساعد الزمالك ماديا

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن علاقته مع تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وكيف ساعد النادي ماديا خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات لقناة النادي الرسمية:"تركي آل الشيخ دفع للزمالك من قبل 180 مليون جنيه دون أن يطلب منه أحد ذلك مؤكداً أن آل الشيخ وعد فأوفى بكل ما عرضه للقلعة البيضاء الزمالك لم يطلب جنيهاً من آل الشيخ ولم يتسول من أحد البعض حاول الوقيعة بيني وبين تركي آل الشيخ بأمور غير حقيقية وتم التقدم ببلاغات أمنية والتأكد من ذلك".

وأضاف مرتضي منصور:" تركي آل الشيخ اطمأن على أزمة إضراب الموظفين والعمال في الأسبوعين الماضيين وأشكره على موقفه وعرض عليً السفر لإسبانيا لعقد اجتماع معه لكنني أبلغته بأنني لا أحب السفر، الزمالك لن يفرط في عناصره المميزة من بينهم اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي".

واختتم منصور تصريحاته متمنيا انضمام أحمد عفيفي لقناة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.