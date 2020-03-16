وزير الزراعة يكشف حقيقة وصول الجراد الأسود إلى مصر

أكد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة لشائعات وصول الجراد الأسود لمصر والأمطار لم تؤثر سلبيا على الزراعات، معقبا: "يا ريت الناس تبطل شائعات".

وقال "القصير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن هناك 55 فرقا لمكافحة الجراد في حال ظهوره، متابعا: "اللي ناشر الخبر على صفحة مجهولة.. وجايب صور قديمة".





وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار منعًا لانتشار الشائعات، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يزداد في الشائعات بهدف ضرب الدولة والمواطن، وتحقيق مكاسب وهمية.





وتابع، أنه لا يوجد أي شيء لما يشاع والناس يجب أن الدولة تأخذ إجراءاتها على أرض الواقع، تجاه من يطلق الشائعات بهدف تخويف الناس وتحقيق مصالح.





وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأمطار لم تؤثر على معظم الزراعات في مصر والأرض التي تأثرت للمزارعين الذين لم يتبعوا الإرشادات الصحية بعدم ري الأرض قبل هطول الأمطار، مشيرًا إلى أن الدولة متجهة لاستخدام التكنلوجيا الحديثة في الزراعة.





وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجهود العاملين في قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السيء، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السيء، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.



