شاهد.. أغنية نجل شعبان عبد الرحيم عن فيروس "كورونا"

كشف الفنان الشعبي عصام شعبان، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، عن تفاصيل أغنيته الجديد الخاصة بفيروس كورونا، قائلًا: "يخربيتك أمك يا كورونا أنت منين جت، خليتي مليون واحد صيني قاعدين في البيت، كورونا الحلزونة فيروس معدي وانتشر بين البشر..".





وتابع "عبد الرحيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عل فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إنه يشك بأن هناك شخص قام باختراع فيروس كورونا، لكي ينشر الوباء في العالم أجمع، معقبًا: "وباء كورونا لا إما وباء من عند ربنا، أو واحد اخترعه عشان يوقع البلد".





وكان قد صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمي وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.





وباتت إيطاليا، من أكثر دول العالم تضررا بالإصابات حيث وصلت لأكثر من 15100 وفاة تلتها إسبانيا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 4200 إصابة و120 حالة وفاة، فيما سجلت فرنسا 2860 حالة وفي ألمانيا سجلت 2369 إصابة.



