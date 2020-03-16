الطالع الفلكي الإثنين 16/3/2020..رَمْز الرّبِيع!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، ويدخل الرّبع الرّابع فى الحادية عشرة و34 دقيقة ظهراً ، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى السّادسة و25 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى السّابعة و42 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 7 برمهات قبطى ، 16 آذار رُومى، 22 رَجَب ،ميمُون للغاية، تأخيرك أداء فروضك الدينيّة فى مواعيدها عواقبه وخيمة اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: (وإدا إيه دَه؟) - دَه عنب ، بَسْ من تغفيلهم هنا بيسَمّوه بطّيخ.(نجيب الرّيحانى من فيلم لعبة السّتّ-1946)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الرّابِع:

الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين،إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعور عام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر ، تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها و الإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمر الجديد بمشيئة الله تَعَالى ،عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.





*أورخُون والعنب

بَدَأَتْ الإحتفالات بسانت أورهو-القديس أورهو فى مينوسُوتا 1950 بالولايات المُتحدّة على يد حَكّاوى قصص من مُهاجرى فنلنده وإن كانت آراء أخرى تنسب إبتكار شخصيّة القديس أورهو لريتشارد ماتسون أحد مواطنى فرجينيا،الإحتفال يتم فى 16 مارس من كل عام عبر 50 ولاية أمريكيّة وكندا وفنلنده وفيه يتم الإحتفال بقصّة مُبْتَكَرَة مثل على بابا أو ألف ليلة وليلة بسانت أورهو/رجل تمكّن من طرد أسراب الجراد التى كانت على وشك تدميرمحاصيل الزراعة خاصة العنب عبر تعويذة ترجمتها ياجراد إذهبو إلى الجحيم ، يتم الإحتفال بارتداء الملابس الأرجوانية الفاقعة بلون العنب الأزرق وحمل عناقيد عنب كرمزعرفان وتقديرللرجل وإقامة تمثال له فى الحدائق فترة الإحتفال وهو يُمسك بشوكة تحمل جرادة مقتولة، رُبّما كان هناك إرتباط بين القصّة بتركيزها على العنب واللون الأرجوانى وبين عيد بَاخَانَاليَا/عيد بَاخُوس والذى يحل اليوم 16 مارس أيضاً وهو الرّوح المسئولة عن عصيرالعنب فى ثقافة رُوما القديمة، ولعل الأصل إحتفال بفاكهة العنب لتميّزها كرمز وعلامة الرّبيع، الجزء الحقيقى من القصّة أنّ سانت أورْهُو هو إقتباس لرجل دين صغير الأهميّة حقيقى الوجود فى فنلنده لكنه كان يتمتّع بالقدرة على إخراج الثعابين من الأراضى الزّراعية بمجرّد مُنَادَاتِهِ لها.





*اليوم يُوافق

ذكرى ميلاد المُطرب المصرى كارم محمود رَحِمَهُ الله ،إحتفالاً بفنانى الزمن الجميل هذه هى الإسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم كارم محمود ، مع التنبيه أنها لاتعبر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضيّة لا أكثر،لا تبخل عليه بالفَاتِحَة.





(إنجازات)،(إستمع إلىّ)،(مُنير/مُضيئ)،(قلب شجاع)،(طائر الرّعد)،(سرجون الأكّادى)،(البوابة الذهبية)،(مُحبّ للسلام)،(حفلات فى الهواء الطلق)،(حكيم و متّزن)،(دمعة صامتة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الزراعة/ الفلاحة وحتى طهى الطعام تحتاج الوقت لتنضج ، والعلاقات الشخصيّة والمشاريع الجديدة ليسا إستثناءً ،حتى تظهر النوايا، فى التأنّى السّلامة.





برج الثور: قم باستشارة أكثر من طبيب ، وزيارة أكثر من معمل تحاليل ، لامجال للتوفير عندما يتعلق الأمر بالصحّة ، درهم وقاية.





برج الجوزاء: لا يجب أن تنتقل للجزر المدارية لتشعر بالسعادة بالضرورة لكنها داخل منزلك إن توافرت النيّة لإسعاد نفسك ومن حولك ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.





برج الأسد: وجود شخصين يستلزم وجود وجهتىْ نظرمختلفتيْن بخصوص موضوعٍ ما فحتى الفاكهة مختلفة ولها نفس الأسم ، وهذا ليس سبباً كافياً للزعل.





برج العذراء: مساعدة واردة تتلقاها من كبار شيوخ العائلة ، إن كنت مريضاً فتناول الدّواء فى موعده لتتعافى سريعاً.





برج الميزان: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.

برج العقرب: أنت مُعرّض لحُمّى التسوّق ، ستكون فكرة رائعة إن قرّرت البحث عن سعادتك داخل منزلك مع أسرتك أمام فيلم كوميدى ،قرش توفّره قرش تكسبه.





برج القوس: قد تتمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الجدى: قم بوضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج الدّلو: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الحوت: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.