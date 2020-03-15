ترامب: سنوفر الإمدادات الغذائية في الولايات المتحدة فلا داعي للهلع





وأشار ترامب، خلال مؤتمر صحفي بشأن فيروس كورونا، مساء اليوم الأحد، إلى أنه سيعنل قصارى جهده لضمان استمرار الإمدادات الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية.





وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى ٦٢ فضلا عن ٣١٠٠ إصابة.

ويذكر أن ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة خطابا في حديقة البيت الأبيض أعلن فيه فرض حالة طوارئ وطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب في خطابه أيضا إنه أصدر تعليماته لزيادة احتياطات بلاده من النفط بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار الفيروس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية الجمعة في الولايات المتحدة بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد أن وجه إليه معارضوه اتهاما بالإقلال من خطورة الوباء.

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسميا حالة الطوارئ الوطنية".





ويذكر أن قال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد خضع لتحاليل طبية بخصوص فيروس كورونا وكانت النتائج سلبية.

وقال الطبيب شون كونلي في بيان يوم السبت: "تلقيت هذا المساء تأكيدا بأن نتائج التحليل سلبية".

وخضع ترامب لتحاليل طبية بعد أيام من استضافته لاجتماع مع وفد برازيلي في منتجعه بفلوريدا، وذلك بعد تأكيد إصابة بعضهم بفيروس كورونا.

وكان فابيو واجنجارتن، وهو أحد مساعدي الرئيس البرازيلي، من بين من تأكدت إصابتهم بالمرض.

وقال كونلي: "لم تظهر أعراض المرض على الرئيس (ترامب) بعد أسبوع واحد على تناوله العشاء مع أعضاء الوفد البرازيلي في مارالاغو".

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا داع للهلع والخوف ولا داعي لتخزين المواد الغذائية، منوها بأنه أجرى سلسة اتصالات مع مجموعة من شركات الأغذية الكبرى من أجل تأمين كامل السلع للأمريكيين.