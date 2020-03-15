زيادة مجانية.. وزير الاتصالات يُعلن خبرًا سارا عن سرعة الإنترنت في مصر (فيديو)

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة اتفقت مع شركات الاتصالات في مصر على مجموعة من المبادرات أولها زيادة مجانية في سعة التحميل لكل المشتركين في الإنترنت الثابت هذا الشهر، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل 200 مليون جنيه تكلفة الزيادة المجانية في الانترنت.



وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الهدف من زيادة سرعة الإنترنت بنسبة 20% هو تشجيع المواطنين على البقاء فى المنازل دون نفاذ الباقة، في إطار مواجهة فيروس كورونا.



وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "المبادرة الثانية هى إتاحة المواقع التى ستعدها وزراتا "التعليم" "والتعليم العالي مجانا، بعد صدورها وإعدادها من قبل الدكتور طارق شوقي والدكتور خالد عبدالغفار".



وأشار إلى أن المبادرة الثالثة تتضمن التنسيق مع شركات الاتصالات لتحميل المناهج التعليمية للطلبة مجانا، لافتًا إلى أن المحتوى التعليمي الخاص بالجامعات سيتم نقلها عن طريق الإنترنت للتسهيل على الطلبة تحصيل المناهج.



ولفت إلى أن مصر انتقلت من متوسط سرعة للإنترنت 5 ميجا في أوائل 2019 إلى حوالي 30 ميجا في آخر إحصاء منذ شهر، وقفزت من المركز الـ40 على مستوى إفريقيا إلى المركز الثالث، متابعا: الانتقال كلف الدولة استثمارات قدرها مليار و600 مليون دولار.

