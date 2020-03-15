عطية يتقدم على عاشور في انتخابات المحامين بالشرقية

أظهرت المؤشرات الأولية في انتخابات نقابة المحامين تقدم المرشح رجائي عطيه بلجان جنوب محافظة الشرقية وحصوله على 1381 صوت، بينما حصل المرشح سامح عاشور على 902 صوت.





وجاءت بعض النتائج على النحو التالي: في مركز الزقازيق حصل رجائي عطية على 675 صوت مقابل 403 صوت لسامح عاشور وفي العاشر حصل رجائي على 195 صوت وعاشوا على 70 صوت.



وفي بلبيس حصل رجائي على 252 صوت وعاشوا على 162 صوت وفي أبو حماد حصل رجائي على 159 صوت وعاشور 107 صوت وفي كفر صقر حصل رجائي على 129 صوت وعاشور على 108 صوت وفي ديرب نجم حصل رجائي على 174 صوت وعاشور على 160 صوت وههيا حصل رجائي على 119 صوت ورجائي 61 صوت.



وقال أحمد حسان المحامي أن غالبية محامين الشرقية أدلوا بأصواتهم لصالح المرشحين على مقاعد مجلس النقابة عادل عفيفي ومحمد عصمت. مضيفا أن الانتخابات جرت في جو اتسم بالنزاهة والشفافية تحت إشراف قضائي كامل.



يجدر الإشارة إلى أنه يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.





وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات، مضيفة أن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتحابية قد تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.





وأعلنت النيابة الادارية تعليماتها الخاصة بانتخابات نقابة المحامين، حيث أكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي فى تمام الخامسة مساءًا، ثم يتم غلق الابواب وفى حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة يسمح لهم بالتصويت، ويستمر التصويت حتي تمام الانتهاء من ادلائهم بأصواتهم.