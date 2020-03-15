Advertisements
Advertisements
Advertisements

عطية يتقدم على عاشور في انتخابات المحامين بالشرقية

الأحد 15/مارس/2020 - 11:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements
أظهرت المؤشرات الأولية في انتخابات نقابة المحامين تقدم المرشح رجائي عطيه بلجان جنوب محافظة الشرقية وحصوله على 1381 صوت، بينما حصل المرشح سامح عاشور على 902 صوت.


وجاءت بعض النتائج على النحو التالي: في مركز الزقازيق حصل رجائي عطية على 675 صوت مقابل 403 صوت لسامح عاشور وفي العاشر حصل رجائي على 195 صوت وعاشوا على 70 صوت.

وفي بلبيس حصل رجائي على 252 صوت وعاشوا على 162 صوت وفي أبو حماد حصل رجائي على 159 صوت وعاشور 107 صوت وفي كفر صقر حصل رجائي على 129 صوت وعاشور على 108 صوت وفي ديرب نجم حصل رجائي على 174 صوت وعاشور على 160 صوت وههيا حصل رجائي على 119 صوت ورجائي 61 صوت.

وقال أحمد حسان المحامي أن غالبية محامين الشرقية أدلوا بأصواتهم لصالح المرشحين على مقاعد مجلس النقابة عادل عفيفي ومحمد عصمت. مضيفا أن الانتخابات جرت في جو اتسم بالنزاهة والشفافية تحت إشراف قضائي كامل. 

يجدر الإشارة إلى أنه يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.


وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات، مضيفة أن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتحابية قد تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.


وأعلنت النيابة الادارية تعليماتها الخاصة بانتخابات نقابة المحامين، حيث أكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي فى تمام الخامسة مساءًا، ثم يتم غلق الابواب وفى حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة يسمح لهم بالتصويت، ويستمر التصويت حتي تمام الانتهاء من ادلائهم بأصواتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محامين انتخابات اخبار إنتخابات المحامين

أخبار تهمك

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفرض شرطا وحيدا على فايلر لتجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| فنانة شهيرة تفضح مسؤولي "كمبوند دريم" وتكشف المستور: "العيشة كابوس"

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ ساعة و 28 دقيقة

هل تضرب أسراب الجراد مصر؟.. "الزراعة" تكشف التفاصيل الكاملة

منذ أقل من ساعتين

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 10 ساعات

أهم الأخبار ريال مدريد اليوم الأحد| الملكي يخطط لخطف نجم ليفربول.. ولاعب جديد في الطريق للرحيل عن البرنابيو

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 4 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

صدمة قوية.. 5 نجوم يقررون الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف

منذ 43 دقيقة

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

تحرك عاجل من السودان لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد| صفقة كبرى في الطريق.. نيمار يقترب من العودة والكشف عن موعد عودة الليجا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

التكتلات النقابية تتصدر قائمة سامح عاشور.. ورجائى عطية يتسلح بالمعارضين

نقيب المحامين: الانتخابات تجرى تحت إشراف النيابة الإدارية

بعد قرار إلغاء التجمعات.. مطالب بتأجيل انتخابات "المحامين".. وعاشور يؤكد: في موعدها

كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي لـ"المحامين" (تقرير)

إقبال كبير في انتخابات نقابة المحامين بالبحر الأحمر

رجائي عطية يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي بـ"المحامين"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

10:16 م

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

06:55 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status