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وزير العدل: تم التطهير وتعقيم المحاكم لمنع عدوى فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:06 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن العمل لم يتوقف في المحاكم، وأنه تم تأجيل الدعاوى التي تنظرها المحاكم إلى جلسات قادمة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن تأجيل الدعاوي يستهدف منع التجمعات والزحام في الأماكن المغلقة لتقليل انتشار المرض.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية بتطهير وتعقيم المحاكم؛ لمنع العدوى من قِبَل شركات متخصصة على مدار اليوم بالتعاون مع مديريات الصحة، لافتًا إلى أن العمل في المحاكم مستمر سواء للقضاة والموظفين.

وأشار وزير العدل، إلى أن تم فتح مكاتب جديدة للشهر العقاري لتقليل الكثافات والزحام، متابعا: "سنعطي حوافز للموظفين الذين يقومون بأعمال خارج أوقات العمل الرسمية".

وكان قد صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمي وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.

وباتت إيطاليا، من أكثر دول العالم تضررا بالإصابات حيث وصلت لأكثر من 15100 وفاة تلتها إسبانيا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 4200 إصابة و120 حالة وفاة، فيما سجلت فرنسا 2860 حالة وفي ألمانيا سجلت 2369 إصابة.

وأمام تلك الإعداد التي تتضاعف يوميا تجري عمليات المراقبة على الحدود بين الدول الأوروبية ردا على الانتشار السريع للفيروس فقررت كل من التشيك وأوكرانيا وسلوفاكيا إغلاق حدودها أمام الأجانب الذين لا يتمتعون بإقامة وألغت النمسا والمجر نظام العمل بفيزا شنجن اما مالطا فأصبحت تفرض على القادمين اليها حجرا صحيا.
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الكلمات المفتاحية

وزير العدل كورونا تعقيم المحاكم

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