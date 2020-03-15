ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان الجهود الدولية لمواجهة "كورونا"





تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، اتصالًا هاتفيًّا مساء اليوم الأحد، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.





ودار خلال الاتصال بحث الجهود الدولية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء المتفشي.





وأكد الأمير محمد بن سلمان، على أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال، وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م.





كام أكد على عزم المملكة على تنسيق جهود دول مجموعة العشرين؛ لوضع السياسات اللازمة لمكافحة هذا الوباء وتخفيف أعبائه الاقتصادية وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج.



