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عاجل.. قرارات هامة من محافظ الغربية لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:51 م
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محافظ الغربية - صورة أرشيفية
محافظ الغربية - صورة أرشيفية
أيمن يحيي
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أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، عدة قرارات مساء اليوم الاحد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك فى ضوء خطة الدولة لمواجهة هذا الفيروس.

حيث قرر " رحمى " غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهايه شهر مارس، ومنع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي، وكذلك منع تدخين الشيشه في المقاهي، وغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافه العامة، ورفع كافه الاشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها،و تطهير المباني الحكوميه والمساجد والكنائس ومداومه تهويه الغرف.

على جانب أخر أصدر المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، تعليمات باتخاذ اللازم نحو الاستعداد الفوري نحو تجهيز العاملين والات الرش الظهرية للاستخدام في عمليات التطهيرالجماعي للاسطح داخل المدرجات ومعامل الدراسه بالجامعات التابعه للمحافظة دون وضع اي حواجز او قيود علي هذا الأمر باعتبارة مهمه قومية.

على أن تستمر فرق العمل في عملية التطهير، وتقوم وزارة التعليم العالي بتوفير المواد الخام اللازمة للرش.

وأعلن وكيل وزارة الزراعة حالة الطوارئ عن طريق عمل غرفة عمليات علي مدار اليوم مشددا علي عدم إقامة اي تجمعات عن طريق الندوات المكبرة والدورات التدريبية لاعداد كبيرة من الاشخاص حرصا علي السلامه العامة ويكتفي بنشر التوعيات عن طريق الوسائل الاعلامية وحل المشكلات الصادرة عن طريق الشكاوي الصادرة لادارة خدمة المواطنين في حينه وعمل لجان متابعه يومية لحل أي مشاكل.

وبدأ اليوم فرق مديرية الزراعة فى تطهير المنشأت التى تتبع جامعة طنطا ضد فيروس كورونا المستجد، كما تم أيضا تطير عدد من المصالح الحكومية، ويأتى ذلك فى اطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس.

وفى الاطار ذاتة أكد الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، على إخلاء المدن الجامعية من جميع الطلبة المقيمين بها، لمدة إسبوعين، تفعيلا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة إسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف نائب رئيس جامعة طنطا، أنه تم إبلاغ الطلبة بإخلاء المدن الجامعية، والذين استجابوا على الفور للقرار وقاموا بإخلاء المدن بالكامل، مشيرا إلى أنه جاري تطهير وتعقيم غرف المدن بالكامل والمطاعم ودورات المياه للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوعية الطلاب باهمية النظافة العامة لمنع انتشار الأمراض.
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الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا قاعات الافراح تعليق الدراسه تطهير المنشات

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