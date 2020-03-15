محامي نيدفيد يحسم مصير اللاعب مع الأهلي

ونيدفيد سيحرك دعوى قضائية ضد المركز الألماني الذي قام بتأهيله بشكل خاطئ مما تسبب في تعرضه لمشاكل في الركبة".



وأضاف: "تم عرض الآشعة وكل التقارير الطبية على الأطباء في ألمانيا وأمريكا من أجل الوقوف على الخطأ، وتؤكد المؤشرات أن الطبيب الذي قام بالتأهيل وليس الجراحة هو من وراء ذلك".

كشف عبدالرحمن عادل، محامي كريم نيدفيد، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن استمرار اللاعبمع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.وقال محامي اللاعب فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الجهاز الطبي للنادي الأهلي غير مسؤول عن أزمة التأهيل على الإطلاق والمركز الألماني هو المسؤول عن ذلك".وأضاف: "نيدفيد سيعود خلال شهر أغسطس المقبل، وسيكون جاهز بداية من الموسم المقبل للمشاركة مع القلعة الحمراء".وتابع:" اللاعب سيقاضي مركز تأهيله الألماني للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي تعرض لها اللاعب بعد العمليات الجراحية التي خضع لها،