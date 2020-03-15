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الإسكندرية تبدء أولى حملاتها لمنع "الشيشة" في المقاهي (صور)

الأحد 15/مارس/2020 - 10:44 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة أول بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة مكبرة على المقاهي لرفع الإشغالات والتنبيه على منع شرب الشياش، وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا.

قاد الحملة كلا من حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزة اول، أحمد ابراهيم سكرتير عام الحى، مدير ادارة اشغال الطريق، إدارة أشغال الطريق والإعلانات، وادارة الرقابة والرصد البيئي بالحى.

شملت الحملة المرور على شوارع ملك حفني بحري، إسكندر إبراهيم، شارع البكباشى العيسوى، وقد أسفرت عن التحفظ على مئات الشيش من المقاهي، نظرًا لخطورتها على المواطنين، كما تم التنبيه على أصحاب المقاهي بالحد توفير الشيش خلال الفترة الحالية نظرًا لإنتشار فيروس كورونا بالعالم، وسلامة المواطنين.

وكانت محافظة الإسكندرية، إتخذت إجراءات قوية حرصا على حياة مواطنيها، حيث شنت حملات مكبرة على السناتر التعليمية، وتم إغلاق ٢٤٠ مركزا للدروس الخصوصية علي مستوي المحافظة، وذلك في الساعات الأولي من تنفيذ قرار غلق المراكز التعليمية، بالتعاون مديرية أمن الإسكندرية.

كما ناشدت المحافظة بضرورة الإبلاغ عن أماكن وجود السناتر التعليمية ومحلات الألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن)، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وقد حددت المحافظة أرقامًا لتلاقي بلاغات المواطنين، وهي: 034234131 - 034234132 - 034234133 - 034234134 - 034234135 - 034234136 - 034234137.

‎جاء ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، ومديرية التربية التعليم ورؤساء الأحياء.

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
الإسكندرية تبدء أولى حملاتها لمنع "الشيشة" في المقاهي (صور)
الإسكندرية تبدء أولى حملاتها لمنع "الشيشة" في المقاهي (صور)
الإسكندرية تبدء أولى حملاتها لمنع "الشيشة" في المقاهي (صور)
الإسكندرية تبدء أولى حملاتها لمنع "الشيشة" في المقاهي (صور)
الإسكندرية تبدء أولى حملاتها لمنع "الشيشة" في المقاهي (صور)
الإسكندرية تبدء أولى حملاتها لمنع "الشيشة" في المقاهي (صور)
الإسكندرية تبدء أولى حملاتها لمنع "الشيشة" في المقاهي (صور)
الإسكندرية تبدء أولى حملاتها لمنع "الشيشة" في المقاهي (صور)
الإسكندرية تبدء أولى حملاتها لمنع "الشيشة" في المقاهي (صور)
الإسكندرية تبدء أولى حملاتها لمنع "الشيشة" في المقاهي (صور)
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