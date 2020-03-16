تعرف على خطة البنك المركزي لمواجهة الكورونا

أصدر البنك المركزى المصري، الأحد، عدة إجراءات وقائية فيروس كورونا المستجد ضمن توجيهات الدولة المصرية للحرص على سلامة القطاع المصرفي، والعملاء.





التدابير الوقائية

وقرر البنك المركزى المصري، أن تقوم البنوك بما يلزم من إجراءات وقائية لضمان استمرارية العمل، وخدمة احتياجات العملاء المصرفية ضمن خطط استمرارية للعمل بالطوارئ في البنوك.





وتشمل الإجراءات التدابير الوقائية، نشر التوعية بين الموظفين بالبنك، وتوفير المطهرات، ووضع الآلات للتعقيم والتطهير المستمر، وتبخير مخازن البنكنوت، وتعزيز سبل استخدام التكنولوجيا (الفيديو أو المكالمات الهاتفية، الفيديو كونفرانس) كبديل عن الاجتماعات التقليدية.





وتشمل الإجراءات، إجبار الموظفين التعريف بأماكن تواجدهم في حالة السفر خارج البلاد، والحصول على اجازة اجبارية بعد العودة، والتوسع فى استخدام الوسائل الالكترونية فى نشر المستندات داخل وخارج البنك (الماسح الضوئى، البريد الالكترونى)، وتوفير أجهزة للكشف المبكر عن الفيروس.





خطة شاملة

ويوفر قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي، خطة استمرارية، للعمل بحد أقصى يومي عمل، على أن تشمل الإدارة والمسئول لتنفيذ الخطة، والمواقع التى تستخدم فى استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقررات لممارسة الأنشطة حال صعوبة القيام بها مثل السابق.





وتشمل خطط الخاصة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، تجنب انتشار العدوى وخاصة بعد ثبوت أو الاشتباه فى إصابة أحد الموظفين بالبنك، وتوفير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن استمرار البنك للخدمات المصرفية.





وتشمل الإجراءات الوقائية، الاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من الأموال لدى شبكة من الفروع ومركز النقد الخاصة بهم، استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية، إلغاء الرسوم والعمولات على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.





وتضم الإجراءات الوقائية، زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان ، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية، راقب البنك المركزي المصرى، الأوضاع والتطورات على المستويين المحلى والدولى للتدخل بشكل فورى باتخاذ تدابير والاجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار المصرفى والنقدى





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص 100 مليار جنيه لتمويل خطة شاملة، وما تتضمنه من إجراءات وقائية لمواجهة الكورونا، كما وجه الرئيس السيسي في وقت سبق، بضرورة تشديد الرقابة علي المطارات.



