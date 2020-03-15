هل تضرب أسراب الجراد مصر؟.. "الزراعة" تكشف التفاصيل الكاملة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء اليوم، أنه لا صحة لما يتداوله البعض عن انتشار الجراد في محافظة مطروح بالقرب من الحدود المصرية الليبية.





وقال الدكتور عصام ياسين، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية إنه تم تشكيل لجنة لمعاينة منطقة فوكه شرق محافظة مطروح للتحقق من صحة البلاغ الوارد إلى قاعدة جراد مرسى مطروح، مكتب إدارة الأزمات بالمحافظة، وذلك بوجود وحدات جراد صحراوي في منطقة فوكه.





وأضاف "ياسين" أنه بالمعاينة تبين، عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوي، والقيام بعملية مسح دقيق لكافة المناطق المجاورة، ولم يتم مشاهدة أي وحدات، مشيرا إلى أن المواطنين القاطنين بالمنطقة أفادوا عدم مشاهدتهم لأي حشرة من حشرات الجراد.



