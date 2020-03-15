"الوزراء" ينفي شائعة حظر التجوال ويكذب التسجيل الصوتي المتداول



ووفقًا، لما عرضه وزير التموين، يبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر، كما أوضح الوزير أن الأرز الأبيض يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل، بينما تكفي كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل.



وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.



نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو متداول يقول أن مصر ستطبق حظر التجوال الثلاثاء المقبل، مضيفًا: "فيديو كاذب ولديه نية خبيثة لكي يتكالب المواطنين على شراء السلع".قال "يونس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد إن مجلس الوزراء نفي في غضون ساعة ونصف 5 شائعات، معقبًا: "أهل الشر يحاولون إحداث حالة من الاضطرابات من خلال الترويج للشائعات".وأوضح أن هذا الفيديو يحاول أن يجعل المصريين يتكالبون على شراء السلع في المولات والسلاسل التجارية وإذا كان هناك أحد مصاب بفيروس كورونا يصيب الأخرين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تبحث عن هؤلاء.وفي وقت سابق، استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفي كميات السكر (سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفي حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.