بعد تسجيل أول رضيع مصاب بالكورونا.. كيف ينتقل فيروس كورونا؟

أنجبت سيدة بريطانية، مصابة بفيروس كورونا، طبقا ما نشرته "ديلي ميل"، مولودا مصابا بالعدوى، وذلك بعد إجراء التحاليل له، ويحاول العلماء معرفة كيفية انتقال الفيروس للرضيع، وما إذا كانت الإصابة بدأت داخل رحم أو أثناء عملية الوضع.





ويعتبر هذا المولود، أصغر مصاب في العالم بالفيروس، أجرت التحليل، بعد الولادة، كانت الأم تحصل على العلاج في المستشفى بسبب اشتباه بإصابتها بالتهاب رئوي، وتحصل الأم ورضيعها على العلاج في مستشفيين منفصلين، في هذا السياق توضح "الفجر" كيف ينتقل فيروس الكورونا





انتقال الفيروس

وتكشف التقارير الطبية، أن حالة الأم أسوأ من المولود الجديد، وبقي الطفل في مستشفى "نورث ميدلسكس"، نقلت الأم إلى مستشفى متخصص في استقبال حالات الكورونا.





وكشف مصدر بمستشفى "نورث ميدلسكس"، أنه المستشفى اتخذت الإجراءات اللازمة، ووضعت النصائح للعاملين بالمستشفى ممن كانوا على اتصال بالمرضى في بداية الحجر الصحي".





وأعلنت الهيئات الصحية البريطانية، أن النساء الحوامل والأطفال حديثو الولادة أقل عرضة لإصابة بكورونا، ويتضمن إصابتهم بالأعراض خفيفة، والخطورة في حالات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة منها أمراض القلب والجهاز التنفسي.





كيفية انتقال العدوى

وقال الدكتور شينغ لينغكونغ، كبير الأطباء في قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال في ووهان، يجب أن نشعر بالخوف من الطريقة انتقال الفيروس، مضيفا أنه يجب على النساء الحوامل الابتعاد عن المصابين بكورونا.





وأضاف ستيفن مورس عالم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة كولومبيا الأميركية، أنه من المرجح أن يكون الطفل أصيب بالفيروس من المستشفى مثل العاملون في الرعاية الصحية، أو اصيب عن طريق استنشاق قطرات الفيروس التي من سعال الأم.





1- العطس والسعال

ونشر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، طرق انتشار الفيروس من الشخص المصاب بالاتصال من خلال قطرات الجهاز التنفسي عندما سعال الشخص المصاب أو العطس.





ويمكن أن تنتشر العدوى بالمرض من خلال قطرات المريض من الأنف أو الفم التي تنتشر عند إصابة الشخص بالسعال أو العطس، وتهبط هذه القطرات على الأجسام والأسطح المحيطة بالأشخاص.





2- لمس الأسطح الملوثة

وتصيب العدوى الأشخاص عن طريق لمس هذه الأشياء أو الأسطح الملوثة، ثم لمس الأصحاء عيونهم أو أنفهم أو فمهم، وينتشر الفيروس من الشخص المريض عبر الأسطح التي لمسها المصاب.





إذا عطس الشخص المصاب، ثم لمس أشياء وأسطح تنتقل العدوى، ويمكنه نقل العدوى بسهولة إلى شخص آخر، خاصة أن الفيروس يبقي حى على الأسطح لمدة 9 أيام.





3- الاستنشاق

يقدم مركز السيطرة على الأمراض، توصيات بتنظيف الطاولات وأسطح العمل ومفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب ومقابض الخزانة بشكل منتظم.





يصاب الأشخاص بفيروس إذا استنشقوا قطرات من الشخص المريض سعال أو عطس، يجب أن يبقى الشخص السليم بعيد عن المصاب بمساحة أكثر من متر واحد (3 أقدام) بعيد عن شخص مريض.





أعراض المرض

تشبه أعراض المرض، أعراض البرد أو الأنفلونزا وهى السعال، الحمى، أوجاع الجسم، ضيق التنفس، العطس.





كشف الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح التابع لوزارة الصحة، أن فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين بسبب كونه فيروس بالجهاز التنفسي وينتقل عن طريق الرزاز من شخص مصاب إلى شخص سليم.





أضاف محمدي، أن الفيروس ينتقل عن طريق لمس الأسطح الملوثة بفيروس وعن طريق اليد الملوثة بالفيروس عند وضعها على العين والأنف والفم، موضحا أنه لايوجد لقاح للعلاج من الفيروس لم يثبت علاج من الفيروس.



