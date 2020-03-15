التسجيل فى بنك المعرفة المصرى للطلاب عبر رابط بموقع وزارة التربية والتعليم EKB لجميع الطلاب بالمراحل المختلفة Knowledge Bank





نقدم لكم طريقة التسجيل فى بنك المعرفة المصرى للطلاب، في ظل سعى جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية لإيجاد بدائل لتحصيل دروسهم ومنهاجهم المتوقفة على إثر القرار الذي اتخذه الرئيس السيسي بشأن تأجيل الدراسة بالجامعات والمعاهد والمدارس لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.





ووجدت وزارة التربية والتعليم البديل المناسب وهو ( بنك المعرفة ) كوسيلة للطلاب للدراسة عن بعد من داخل منازلهم، حتى موعد الامتحانات، وفي السطور التالية سنوضح لكم طريقة التسجيل فى بنك المعرفة المصرى للطلاب .





بنك المعرفة المصري.. خطة بديلة للدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم عن خطتها بتوفير بدائل للدراسة خلال فترة تعليق الدراسة والتي تمتد لأسبوعين كاملين، مشيرة إلى أن الطلاب يمكنهم الاعتماد على موقع إلكتروني خاص بالدراسة من المنزل، وذلك على مستوى المراحل الدراسية من الصف الثالث وحتى المرحلة الإعدادية، بينما فيما يتعلق بالدراسة للمراحل الثانوية فسيكون بنك المعرفة هو البديل الفعال.





ماذا تعرف بنك المعرفة؟

يعتبر بنك المعرفة المصري هو مصدر يحتوي على جميع الدروس والمناهج الدراسية لمختلف الصفوف التعليمية، كما أنه يحتوي على شرح للمواد المتعلقة بالمرحلة الثانوية المعدلة، هذا بالإضافة إلى فيديوهات تفاعلية، وكذلك بث اختبارات على موقع الوزارة بهدف تدريب الطلاب على امتحانات نهاية العام.





أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أن التعلم عن بعد سيكون البديل المناسب للطلاب خاصة أن هذه الوسيلة تم العمل عليها من جانب الوزارة على مدار العامين الماضيين، مشيراً إلى أن فترة توقف الدراسة ستكون فرصة مناسبة أمام الطلاب للتعرف على بنك المعرفة.





التسجيل فى بنك المعرفة المصرى للطلاب

​​​​​​يمكن استخدام بنك المعرفة عبر الدخول إلى رابطه الإلكتروني وهو رابط بنك المعرفة، ثم يقوم الطالب بكتابة إسمه وكلمة المرور، ثم يختار الدليل الدراسي، وبعده يختار المادة الراغب في دراستها، وبعد اختيار المادة سيظهر فهرس يمين الشاشة بقائمة الدروس الخاصة بالمادة المختارة، وما على الطالب إلا أن يختار الدرس الراغب في دراسته، كما يحتوي الموقع على كتاب الطالب الإلكتروني بجانب المحتوى الإضافي الذي يضم محتوى الشرح.



